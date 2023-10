Atos de apoio aos palestinos ainda foram registrados em Berlim, inclusive com comunidades distribuindo doces.

"Em Berlim, a proteção policial foi imediatamente reforçada", disse a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser. "O governo federal e as regiões estão coordenando estreitamente suas ações." As autoridades alemãs também estavam observando de perto "os possíveis apoiadores do Hamas na esfera islâmica".

Plano diplomático em colapso

Enquanto isso, a nova etapa do conflito enterrou as esperança do governo de Joe Biden de construir uma nova relação de poder no Oriente Médio e reorientar a estratégia para a região. Estava planejado que, nas próximas semanas, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, viajaria para Ryad e Tel Aviv, na esperança de concretizar a normalização política entre Arábia Saudita e Israel.

Se realizado, o ato poderia mudar a história da região. Mas os americanos apostavam que o reconhecimento de Israel por parte dos sauditas também abriria caminho para que Tel Aviv aceitasse negociar e ceder inclusive no bloqueio que impõe sobre Gaza.

Agora, com os ataques do Hamas, qualquer possibilidade de Israel ceder está enterrada. E, para diplomatas envolvidos no diálogo, a normalização fica suspensa e sem data para voltar a ser debatida.