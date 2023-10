As instalações de água e saneamento também foram severamente danificadas, ameaçando o abastecimento de 1,1 milhão de pessoas.

Apagão

Segundo a ONU, pelo oitavo dia consecutivo, Gaza está sob um apagão total de eletricidade, depois que Israel interrompeu o fornecimento de eletricidade e combustível, o que, por sua vez, provocou o desligamento da única usina de energia de Gaza..

De acordo com funcionários da usina de energia de Gaza, as autoridades israelenses alertaram que a usina seria alvo se tentasse retomar as operações. O Ministro da Defesa de Israel indicou que a eletricidade, o combustível e o abastecimento total de água para Gaza não seriam restaurados até que os reféns israelenses fossem libertados.

Hospitais trabalhando no escuro

Os hospitais estão à beira do colapso. A maioria deles está operando em sua capacidade mínima. As medidas adotadas para manter as salas de emergência operacionais incluem a suspensão de determinadas cirurgias, o trabalho no escuro e a limitação do uso de elevadores. Procedimentos vitais, como esterilização e diálise, poderão ser interrompidos em breve.