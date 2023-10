Tor Wennesland, representante da ONU para a situação no Oriente Médio, também soou seu alerta:

Há muito em jogo. Qualquer erro de cálculo seria devastador

Tor Wennesland

A reunião havia sido convocada pelo Brasil, na esperança de debater a crise no Oriente Médio e votar uma resolução proposta pelos EUA. Mas as potências não conseguem chegar a um acordo sobre como lidar com a situação. Segundo Guterres, a situação é cada vez mais difícil e existe um risco de que a tensão saia do controle.

Mas, para o governo de Israel, não há como falar em cessar-fogo. Guterres causou ainda a ira dos israelenses ao dizer que os ataques do Hamas "não aconteceram no vácuo". A diplomacia de Benjamin Netanyahu imediatamente cancelou as reuniões com o chefe da ONU e pediu sua demissão.

"O discurso chocante do secretário-geral, enquanto foguetes são disparados contra Israel, provou que ele está completamente desconectado da realidade de nossa região e vê o massacre cometido pelo Hamas de forma imoral", declarou o embaixador israelense na ONU, Gilad Erdan.

"Peço que ele (Guterres) renuncie imediatamente", insistiu. "Não há sentido falar com quem demonstra compaixão pelas mais terríveis atrocidades cometidas contra israelenses e o povo judeu", disse.