Os africanos têm um carinho especial e respeito pelo Brasil e Bolsonaro além de não ter capacidade de enxergar esta realidade, foi mal assessorado com relação à importância político-estratégica da África. Como consequência mais grave da sua incapacidade de enxergar o óbvio, Bolsonaro afastou o Brasil da Africa e favoreceu que alguns países tomassem a frente no diálogo de forma mais assídua do que o Brasil.

Como o Brasil é visto hoje, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva?

O presidente Lula, no início de seu governo, apontou que conversaria com muitos. Logo no primeiro dia de seu governo, dia 01 janeiro de 2023, ele teve uma sequência interminável de encontros com dignatários de muitos países que vieram para sua posse, o que mostrou o que viria a acontecer no futuro. Na sequência, Lula empreendeu viagens para diversos lugares, passando pelos Estados Unidos, pela Argentina, esteve na Ásia, esteve na Europa e no continente africano. Isso demonstra que existe uma disposição de Lula para conversar e se projetar em muitos ambientes e apresentar uma nova agenda de reposicionamento do Brasil no mundo.

O Brasil voltou a fazer parte da agenda internacional e Lula com a sua experiencia e o respeito que tem pelos seus homólogos, sabe muito bem como aproveitar as oportunidades para posicionar o país como um importante ator global. Em muitas conversas que tive com lideranças empresariais e chefes de governos africanos ficou claro que Lula trouxe para o Brasil a relevância que o país precisava recuperar.

China, India, Russia e Turquia estão muito presentes na África. Há como recuperar o espaço?

Nos últimos anos nós presenciamos um movimento de nações que começaram a olhar para o continente africano com muita curiosidade. Uma avidez para negócios, para cooperação, parcerias e identificação de oportunidades. A China, a Rússia, a Índia e a Turquia chegaram no continente africano de forma muito intensa, notadamente nos últimos 10 anos. Em contrapartida, o Brasil perdeu o seu espaço e enquanto nós nos afastamos, outros se aproximaram.