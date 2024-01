A decisão do Congresso Brasileiro de aprovar o marco temporal começa a ter um impacto internacional. Nesta quinta-feira, a Comissão Europeia foi questionada diante da situação dos indígenas no Brasil, principalmente no que se refere ao futuro do acordo entre Mercosul e UE.

No final do ano passado, a lei do marco temporal foi promulgada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), depois de o Congresso ter derrubado os vetos do presidente Lula ao projeto. A aprovação foi considerada como uma derrota dos grupos ambientalistas e indígenas, violando inclusive uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que havia julgado a tese também em 2023. Na ONU, a lei foi criticada por violar os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na defesa dos povos indígenas.

Agora, numa petição entregue para a Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, o Parlamento Europeu quer explicações sobre como a aprovação do marco temporal irá afetar o acordo entre Mercosul e UE, ainda em negociação.