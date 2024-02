Comissão Europeia cede a exigências do Brasil; Macron confronta Mercosul

"As cotas ofertadas pela UE ao Mercosul ou são insuficientes, ou não representam grande impacto para as exportações brasileiras. Ademais, são as barreiras não-tarifárias que mais restringem o comércio bilateral", diz o documento.

Nos últimos cinco anos, por exemplo, o Brasil sozinho exportou para a UE mais da metade da cota prevista para carne bovina no último ano do cronograma de redução de tarifas oferecido por Bruxelas. Em 2018, o volume exportado chegou a 70% da cota total do Mercosul, considerando a cota de 99 mil toneladas. O Brasil, em 2022, foi responsável por 25% da carne bovina importada pela UE. O volume poderia ser maior, se não houvesse barreiras não-tarifárias. A cota oferecida cobre apenas 70% do volume exportado pelos quatro países do Mercosul.

Para o arroz, a cota disponível para todo o Mercosul é menor do que o volume exportado apenas pelo Brasil. A cota destinada ao arroz corresponde a menos de 2,5% do total importado pela UE em 2022, enquanto o volume importado do Mercosul representa quase 14% das importações do bloco. A cota do açúcar para o Mercosul corresponde a pouco mais de 8% das importações totais europeias em 2022. A cota ofertada cobre cerca de 20% das exportações do Mercosul para a UE..

No caso do etanol, o Brasil sozinho exportou, em 2022, quase 60% da cota prevista para o período final do cronograma de liberalização do mercado europeu. A cota inicial cobre apenas 24,4% das exportações do Mercosul.

Queijo francês e mil tratores em Bruxelas

Além disso, uma parcela tradicional dos produtores rurais franceses também ganharia novos mercados. Segundo o acordo, os exportadores de queijo - principalmente da França - terão maior acesso ao mercado sul-americano, inclusive ameaçando a indústria doméstica.