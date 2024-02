Após recorde de 2023, planeta tem início do ano mais quente já registrado

Janeiro de 2024 foi o janeiro mais quente já registrado globalmente, com uma temperatura média do ar na superfície de 13,14°C, 0,70°C acima da média de 1991-2020 para janeiro e 0,12°C acima da temperatura do janeiro mais quente anterior, em 2020.

Esse é o oitavo mês consecutivo que é o mais quente já registrado para o respectivo mês do ano.

A anomalia da temperatura global para janeiro de 2024 foi menor do que a dos últimos seis meses de 2023, mas maior do que qualquer outra antes de julho de 2023.

O mês foi 1,66°C mais quente do que uma estimativa da média de janeiro de 1850-1900, o período de referência pré-industrial designado.

A temperatura média global dos últimos doze meses (fevereiro de 2023 - janeiro de 2024) é a mais alta já registrada, 0,64°C acima da média de 1991-2020 e 1,52°C acima da média pré-industrial de 1850-1900.

Parte da explicação seria o fenômeno El Niño. Mas seu impacto começou a enfraquecer no mês passado. Ainda assim, as temperaturas médias globais da superfície do mar em janeiro foram as mais altas de todos os meses de janeiro já registrados.