Agência da ONU em Gaza avisa que chegou a 'ponto de ruptura' e culpa Israel

A Agência da ONU que se ocupa dos palestinos em Gaza, a UNRWA, avisa que está prestes a encerrar suas atividades. Numa carta desesperada à Assembleia Geral da ONU e aos governos, a entidade não hesita em acusar o governo de Israel pelo desmonte, indicando que a operação foi iniciada depois de a CIJ (Corte Internacional de Justiça) ter alertado para o risco de genocídio.

"É com profundo pesar que devo informá-los que a Agência chegou ao ponto de ruptura, com os repetidos apelos de Israel para desmantelar a UNRWA e o congelamento do financiamento por parte dos doadores em um momento de necessidades humanitárias sem precedentes em Gaza", afirma a carta, obtida pelo UOL.

"Desde a decisão da CIJ, tem havido um esforço conjunto de algumas autoridades israelenses para confundir enganosamente a UNRWA com o Hamas, para interromper as operações da UNRWA e para pedir o desmantelamento da Agência", afirma o documento.