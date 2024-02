Brasil tenta ressuscitar OMC, e chanceler pedirá reforma da entidade

Vieira, portanto, vai defender a ideia de que uma forma seja estabelecida para permitir que a entidade volte a ser relevante. Outro ponto que será reivindicado pelo Brasil é a retomada do funcionamento dos tribunais da OMC. Por um gesto que começou no governo Trump e foi mantido na gestão de Joe Biden, os EUA vetaram a nomeação dos juízes do Órgão de Solução de Controvérsias e, assim, desmontaram a operação do sistema que julgava se um país havia ou não violado as regras internacionais do comércio.

Para o Brasil, os tribunais precisam voltar a operar.

Como presidente do G20, o chefe da diplomacia brasileira leva ainda a mensagem da reunião de chanceleres com virtual unanimidade sobre a necessidade urgente de reforma da organização

O chanceler também fará uma cobrança para que a liberalização agrícola, defendida há décadas pelos emergentes, possa de fato avançar. Tradicionalmente, foram os governos dos EUA e Europa que bloquearam qualquer acordo que significasse um maior acesso dos produtos brasileiros e de outros países em desenvolvimento para seus mercados. Mas, nos últimos anos, o impasse também foi causado por emergentes importadores de alimentos, como a Índia.