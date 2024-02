Carnificina: ONU diz que Gaza tem 17 mil crianças sozinhas e 30 mil mortos

"Um ataque terrestre acarretaria uma perda potencialmente maciça de vidas, risco adicional de crimes de atrocidade, novo deslocamento, para outra distribuição em local inseguro, e assinaria uma sentença de morte para qualquer esperança de ajuda humanitária eficaz", afirmou Turk.

Para ele, a operação não seria consistente com as medidas provisórias obrigatórias emitidas pela Corte Internacional de Justiça contra Israel. Turk fez um apelo para que potências com influência sobre Israel façam "tudo o que estiver ao seu alcance para evitar tal resultado".

Fim de ocupação e de hostilidades

Para a ONU, apenas haverá paz com o fim da ocupação de terras palestinas. "Os líderes israelenses devem aceitar o direito dos palestinos de viver em um Estado independente. E todas as facções palestinas devem reconhecer o direito de Israel de existir em paz e segurança", disse.

Turk ainda defendeu um fim das hostilidades. "Queremos não apenas um cessar-fogo imediato, mas um fim para essa guerra", disse. "Todos os reféns devem ser imediata e incondicionalmente libertados, e os milhares de palestinos arbitrariamente detidos por Israel também devem ser libertados", pediu.

Ele ainda pediu que todos os lados sejam responsabilizados e que a sessão de direitos humanos da ONU seja autorizada a entrar nos territórios palestinos.