'Epidemia', obesidade atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo

De acordo com a OMS, a obesidade deixou de ser um problema apenas dos países ricos e se transformou num problema mundial. Para demonstrar isso, o estudo destaca que:

Entre 1990 e 2022, a taxa de obesidade entre adultos duplicou no planeta.

As taxas de obesidade entre as crianças (de 5 a 19 anos) se multiplicaram por quatro, no mesmo período.

43% dos adultos estavam acima do peso em 2022.

O estudo está sendo considerado como o mais completo já realizado sobre a condição de fome e obesidade no mundo. Para isso, entrevistou e coletou dados sobre 220 milhões de pessoas em 190 países.

Embora as taxas de subnutrição tenham caído, ela ainda é um desafio de saúde pública em muitos lugares, principalmente no Sudeste Asiático e na África Subsaariana. Já os países com as maiores taxas combinadas de baixo peso e obesidade em 2022 foram as nações insulares do Pacífico e do Caribe e as do Oriente Médio e Norte da África.