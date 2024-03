250 artistas e intelectuais se unem contra censura à obra de Tenório

Mais de 250 escritores, artistas, intelectuais e cientistas se unem para denunciar a censura sofrida pelo escritor Jeferson Tenório.

Seu livro O avesso da pele foi alvo de um veto por parte da diretora de uma escola no Rio Grande do Sul. Em uma mensagem nas redes sociais, ela alegou que a obra era inadequada para estudantes do Ensino Médio. Vencedor do Prêmio Jabuti, o livro traça uma dura crítica ao racismo no país e havia sido selecionado pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) para professores e estudantes de escolas públicas de todo o país.

"Solicito ao Ministério da Educação buscar os 200 exemplares enviados para a escola. Prezamos pela educação dos nossos estudantes e não pela vulgaridade", disse Janaina Venzon, a diretora da escola, em vídeo.