Guerra em Gaza e tensão geopolítica abrem incerteza sobre expansão do Brics

De acordo com fontes em Riad, o tema ainda está "sob consideração". No início do ano, as redes de TV do país - todas controladas pelo regime - anunciaram que os sauditas iriam aderir ao Brics. Mas, dias depois, todas as notícias foram retiradas do ar, inclusive das redes sociais.

A hesitação surpreendeu o Itamaraty que, em Brasília, havia sido fortemente pressionado pelos sauditas ao longo de meses para que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva endossasse a candidatura da Arábia Saudita ao bloco.

O governo brasileiro era contrário à expansão do Brics, temendo que a adesão de novos membros significasse a entrada apenas de aliados chineses e, portanto, de um aumento da influência de Pequim dentro do bloco. Outro ponto questionado pelo Brasil era o critério que seria usado para escolher os novos participantes.

A negociação foi concluída em meados do ano passado, facilitada ainda por uma reaproximação entre sauditas e iranianos. O acordo - colocando fim a quase uma década de ruptura diplomática entre Riad e Teerã - havia sido selado pelos chineses.

Mas tudo isso ocorreu antes da guerra em Gaza. Em Riad, a insistência do Irã em apoiar abertamente o Hamas, o Hezbollah e grupos armados no Iêmen passou a ser um elemento de preocupação para os sauditas, principalmente diante do risco de uma guerra generalizada na região.

Os sauditas avaliam que estariam "cercados" por aliados do regime iraniano, tanto ao Sul quanto a Leste e Oeste.