Brasil vai liderar campanha para admissão da Palestina como membro da ONU

As autoridades palestinas querem lançar um pedido formal para a adesão completa às Nações Unidas ainda em 2024, principalmente diante do risco de que a guerra em Gaza abra caminho para novas invasões de terras por parte de israelenses. Só na Cisjordânia, mais de 700 checkpoints existem hoje, ampliando a tensão e o controle sobre as cidades palestinas.

Os palestinos admitem que o veto americano no Conselho de Segurança pode ser o maior obstáculo. Para fazer parte da campanha, agora contam com a adesão do Brasil.

Para o Itamaraty, a adesão como membro pleno é um passo importante para a garantia de que um acordo de paz estabeleça de forma explícita a criação de dois estados - palestino e israelense -, com suas fronteiras reconhecidas internacionalmente.

Al Maliki deve ir em breve ao Brasil para detalhar a forma pela qual a campanha na ONU pode ocorrer.

No encontro neste domingo, segundo o Itamaraty, "ele descreveu a extrema gravidade da situação humanitária em Gaza e destacou o papel corajoso do presidente Lula em defesa da Palestina e dos palestinos". Segundo Maliki, Lula "mostrou liderança, coragem, compromisso e humanismo ao longo da atual crise em Gaza e falou de forma "forte e clara", ao descrever "a situação como ela é".

As declarações do presidente brasileiro causaram indignação por parte de Israel e foram criticadas também por uma ala das forças políticas no Brasil.