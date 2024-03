Brasil aumentou dependência comercial com China e reduziu com EUA, diz ONU

O levantamento afirma que a dependência do Brasil com a China aumentou em 3%. Enquanto sofreu uma retração de 1,1% com os EUA.

No que se refere ao comércio com a China, o governo brasileiro de fato indica que o fluxo bateu novo recorde, somando US$ 157,4 bilhões. Trata-se de um aumento de 4,9% em comparação ao ano de 2022.

As vendas brasileiras para o mercado chinês somaram US$ 104,3 bilhões, 16,6% a mais que em 2022. Mas as importações sofreram uma queda de 12%, com US$ 53,1 bilhões.

O caos mais explícito de mudança de fluxo de comércio é o da Rússia, alvo de pesadas sanções por parte do Ocidente diante da invasão ao território ucraniano. Como resultado, houve uma queda de 5,3% da dependência do Kremlin em relação ao mercado europeu. Mas um salto de 7,1% em relação ao comércio com a China.

"As questões geoeconômicas continuam a desempenhar um papel significativo na formação das principais tendências do comércio bilateral", disse a Conferência da ONU.

"Esses fatores não apenas afetam o comércio entre as principais economias globais, mas também influenciam indiretamente sua dinâmica comercial com outros parceiros comerciais", alertou.