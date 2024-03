Após 14 anos de negociação, Brasil adere ao maior centro de física do mundo

"Como Estado Membro Associado, o Brasil tem o direito de indicar representantes para participar das reuniões do Conselho do Cern e do Comitê Financeiro", explicou a instituição. "Seus cidadãos podem se candidatar a cargos de duração limitada e aos programas de pós-graduação do Cern, e sua indústria tem o direito de concorrer a contratos do Cern, aumentando as oportunidades de colaboração industrial em tecnologias avançadas", afirmou.

O governo estoma que o acordo permitirá o intercâmbio maior de pesquisadores e o envolvimento de entidades brasileiras em projetos internacionais. Para o setor produtivo o acordo também trará resultado, já que empresas poderão fornecer equipamentos para as expansões do Cern e manutenções previstas no sistema. O investimento deve ser recuperado pela venda de produtos das empresas nacionais, num mercado global.

O acerto entre o governo brasileiro e o Cern ocorreu ainda em 2022 e foi resultado de uma negociação que percorreu mais de uma década.

Naquele momento, o Cern havia estabelecido que o governo brasileiro teria de conseguir a ratificação do Congresso até março de 2023. Mas a troca de governo no Brasil obrigou o país a pedir que o prazo fosse adiado até 2024 — o que foi aceito pelos europeus.

Brasil adere ao Centro Europeu de Pesquisas Nucleares onde fica o LHC, maior acelerador de partículas do mundo Imagem: Marina Cavazza/Divulgação

No ano passado, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, visitou o centro em Genebra, com uma delegação de deputados. O objetivo era o de sensibilizar os parlamentares e permitir que o processo de ratificação fosse acelerado na Câmara dos Deputados.