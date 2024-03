Silêncio oficial revela que ditadura não foi superada, diz relator da ONU

A decisão do governo Lula de não marcar os 60 anos do golpe militar de 1964 revela que a ditadura ainda não foi superada no Brasil. O alerta é do relator da ONU sobre Verdade, Justiça e Reparação, Fabian Salvioli. Para ele, o silêncio é o abandono das vítimas da repressão, algo que o estado "nunca" poderia fazer.

Responsável pelo tema nos últimos seis anos, o relator afirmou ter ficado surpreso diante da determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que seu governo mantivesse silêncio no dia 31 de março. Para ele, as autoridades brasileiras estão violando uma de suas obrigações internacionais ao escolher o silêncio. "Não se trata de uma opção", disse.

Em entrevista exclusiva ao UOL, Salvioli se mostra preocupado com a possibilidade de que essa decisão de abafar a data possa ter uma relação com uma suposta falta de liberdade do governo em relação aos militares. Para o relator da ONU, seria "muito grave" se tal decisão for parte de uma "chantagem das Forças Armadas".