Temos de evitar guerra civil na Venezuela e intervenção dos EUA, diz Dirceu

Lula saberá conduzir essa questão. Mas é um risco elevado para a democracia no mundo todo. Estamos vendo o fim de 300 anos de hegemonia dos EUA e da Europa no mundo. Isso é evidente —com China, Irã, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia. Há muito mais autonomia hoje no mundo.

Tivemos 183 conflitos internacionais nos últimos anos, sem arbitragem. Há uma crise de governança internacional. É necessária uma reforma da ONU. Há uma paralisia mundial, que fica muito clara a partir do que ocorre em Gaza. Condenamos os ataques do Hamas, mas o que estamos vendo hoje é a manutenção do status colonial, de apartheid, praticamente de eliminação do povo palestino.

Neste contexto, o Brasil não terá aliança com nenhum bloco ideológico. O Brasil tem condições de ter uma política externa própria.

Nessa guerra em Gaza, a credibilidade da ONU também foi soterrada?

Com a aprovação do último cessar-fogo, com abstenção norte-americana, parte dessa credibilidade foi restabelecida. Mas a questão vai muito além. Desde que os americanos decidiram invadir o Afeganistão e o Iraque e destruir a Líbia e a Síria, eles tentaram criar um modelo para superar o direito internacional.

E como avaliar a Ucrânia?