Potências temem ataque 'iminente' do Irã e pedem que cidadãos evitem região

Mobilização para evitar uma escalada

Nos bastidores, porém, a diplomacia mundial se mobilizou para tentar convencer o Irã a não ir adiante com a retaliação contra Israel.

A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, telefonou para o chanceler iraniano, Hossein Amirabdollahian, na quinta-feira, alertando para o impacto de uma eventual ação de Teerã. "Ninguém pode ter qualquer interesse em uma escalada regional", disse o ministério alemão. "Todos os participantes da região são chamados a agir de forma responsável e a exercer a contenção", pediu.

Já o governo Biden acionou a China, Turquia e a Arábia Saudita para que convençam Teerã a não fazer o ataque.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou com seus homólogos, incluindo o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. "Também conversamos com aliados e parceiros europeus nos últimos dias e pedimos que eles também enviassem uma mensagem clara ao Irã: que a escalada não é do interesse do Irã, não é do interesse da região e não é do interesse do mundo", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller.