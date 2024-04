X faz do Brasil base da extrema direita para rebater guerra à desinformação

De fato, ninguém havia esquecido a polêmica sobre a estadia de Jair Bolsonaro na embaixada da Hungria, em Brasília. Gyori foi secretária de Estado de Viktor Orbán entre 2010 e 2014 e é uma das mais estridentes defensoras das pautas da extrema direita no Parlamento Europeu.

Os poucos parlamentares europeus tomaram o microfone para fazer uma apologia ao bolsonarismo e repetir à exaustão a narrativa de que a democracia corre risco no Brasil. Jorge Buxadé, chefe do partido herdeiro do franquismo na Espanha, o Vox, insistiu que é necessário lutar "pela verdade contra a censura". O mesmo tom foi usado por extremistas de direita da Holanda e "acadêmicos" chamados para alertar sobre o risco de "radicalização" por parte de Lula.

Mesmo com um baixíssimo quórum, o evento chamou a atenção das lideranças da UE, engajadas numa forte campanha para tentar garantir que suas eleições legislativas em junho possam ser blindadas contra a desinformação.

A viagem dos brasileiros para Bruxelas ocorre semanas depois de uma outra missão aos EUA que adotou o mesmo tom. Em Washington, o objetivo era gerar a suposta notícia de que o Brasil corria o risco de ser alvo de sanções por parte dos americanos por causa da censura.

Na Europa, foi declarado como "vitória", por parte do deputado Gustavo Gayer (PL), o fato de um dos representantes da extrema direita holandesa aceitar propor ao restante dos 700 deputados europeus que a "ditadura" no Brasil fosse debatida na plenária do Parlamento Europeu.

A possibilidade de isso ser aprovado, segundo deputados de centro-esquerda em Bruxelas, é "perto de zero". E, mesmo que ocorra, tem um valor apenas simbólico, sem qualquer impacto para o Brasil.