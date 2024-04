Acordo sobre pandemia divide países e ameaça fracassar; Brasil propõe saída

Da forma que está sendo proposto, o acordo exigiria dos países em desenvolvimento - e onde estão as principais florestas do mundo - se comprometam a informar e agir diante de novos surtos de doenças. Eles também teriam de compartilhar imediatamente as amostras dos vírus ou bactérias que possam surgir para a comunidade internacional.

Mas, da forma que está sendo construído, esses países não teriam garantiria que eles tenham maior acesso nem à tecnologia e nem a vacinas ou tratamentos. Os países ricos, durante os últimos dois anos, se recusaram a abrir mão do poder sobre patentes, mesmo recebendo as amostras de doenças que eventualmente surjam no Sul do planeta.

A crise na negociação surpreendeu o setor da saúde que, depois de testemunhar 7 milhões de mortes pela covid-19, acreditava que haveria um espaço para um entendimento. Em março, mais de cem líderes, vencedores do prêmio Nobel da Paz e acadêmicos publicaram uma carta fazendo um apelo para que o mundo não desperdiçasse a oportunidade. "Uma nova pandemia vai surgir e, agora, não existe desculpa para não estar preparado para ela", alertaram.

Para Tedros Gebreyesus, diretor-geral da OMS, o mundo não tem o direito de perder esta oportunidade de chegar a um acordo.

Brasil lidera proposta para salvar projeto

Na tentativa de salvar as negociações sobre o Tratado de Pandemia e até mesmo a credibilidade da OMS, um grupo de países está defendendo em reuniões privadas a ideia de uma alternativa ao acordo.