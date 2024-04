Extrema direita se reúne na Hungria em articulação para eleições pelo mundo

Sob som de rock, o tom foi dado pelo apresentador do evento ao chamar cada um dos oradores ao palco: "todos sabemos que os liberais são todos comunistas".

Nesta quinta-feira, o discurso mais aguardado era o do primeiro-ministro do país europeu, Viktor Orbán, aliado e referência do bolsonarismo. "Vamos ter eleições pelo mundo e elas terão de ser vencidas", conclamou o anfitrião húngaro.

Os discursos formais são apenas a face pública do encontro. O foco da articulação envolve principalmente as eleições em junho para o Parlamento Europeu, onde a extrema direita chega com posição de destaque em quatro dos seis países fundadores da UE. Outro objetivo central é a eleição americana e o retorno de Donald Trump para a Casa Branca.

Segundo Orbán, essas votações ocorrem num momento em que o mundo vive uma mudança geopolítica importante. "Temos de sair vencedor", insistiu. Segundo ele, o movimento ultraconservador vai "colocar fim à inglória era que o Ocidente atravessa".

Sua ideia é a da fundação de uma "ordem mundial de soberania" e do início de uma "era mundial da soberania", onde o interesse nacional é a única prioridade e onde "ngos e intelectuais suspeitos" sejam substituídos por políticos eleitos.

Para Orbán, é assim que o "Ocidente voltará a ser grande de novo". "Estamos diante de eleições. Vamos falar como os liberais trouxeram caos e querem erradicar nossas famílias e acabar com nações", declarou.