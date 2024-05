Mortalidade materna de mulher negra no Brasil é 2 vezes a de mulher branca

Nesses casos, para cada 28 hospitalizações, uma paciente morre, e o risco de morte é 140 vezes maior do que em todas as outras categorias combinadas.

Mais uma vez, são as mulheres negras as mais afetadas:

"Quase metade das pessoas que morreram após internações registradas nessa categoria são mulheres negras, enquanto apenas uma em cada dez é branca. Além disso, as mulheres negras têm 46% mais chances de fazer um aborto em todas as idades do que as mulheres brancas".

De forma geral, a Anistia Internacional informou às Nações Unidas que "as mulheres negras no Brasil enfrentam uma discriminação combinada com base em motivos raciais, de gênero, sociais, econômicos e políticos, resultando em exclusão e opressão".

"Elas não só correm um risco desproporcional de violência baseada em gênero e suas consequências, mas também estão sujeitas ao racismo sistêmico que resulta em formas interseccionais de discriminação e prejudica seu acesso à proteção e à segurança", disse.

De acordo com a entidade, apesar de alguns avanços legais, as autoridades "não conseguiram lidar com os efeitos cumulativos e interseccionais do racismo sistêmico e da discriminação de gênero no Brasil".