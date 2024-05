Mineração de ouro no Xingu vira queixa da ONU contra Brasil, Canadá e EUA

A área identificada para a mina é o lar ancestral de vários povos indígenas, incluindo territórios demarcados e não demarcados, e comunidades ribeirinhas cujas vidas e o cumprimento de seus direitos estão interligados com o rio Xingu e sua saúde, inclusive como sua principal fonte de alimento.

Muitas dessas comunidades já tiveram seus direitos humanos gravemente afetados pelo Projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Trechos do documento da ONU

O projeto foi objeto de pelo menos nove reclamações legais desde 2013, inclusive do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública do Pará e da Defensoria Pública Federal, e do Ministério Público Estadual. Entre as queixas estão:

adequação dos estudos da empresa sobre o impacto do projeto proposto sobre os povos indígenas afetados;

a legitimidade do processo de licenciamento, o nível de consulta às comunidades locais;

e possíveis violações dos direitos à terra dos povos indígenas locais.

Em 2017, a licença que havia sido dada pelo estado do Pará foi suspensa por uma decisão da Justiça Federal.

"Apesar dessas reclamações e das preocupações de longa data sobre o possível impacto da mina, em 2021 o projeto Volta Grande foi selecionado pelo Ministério de Minas e Energia como um projeto prioritário no âmbito da Política Pró-Minerais Estratégicos de 2021", diz a carta.