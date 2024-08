Lula chama Biden a evento contra extrema direita e em defesa da democracia

Uma cúpula pela democracia havia sido também uma ideia de Biden, ainda como candidato. Ao assumir a presidência, seu evento passou a ser, acima de tudo, a construção de uma aliança contra a China. O uso do termo "democracia" na disputa por hegemonia com Pequim acabou afastando o Brasil e outros países da iniciativa.

Agora, além dos americanos, Lula quer uma ampla presença de outras democracias. O evento está sendo organizado em conjunto com o governo de Pedro Sánchez, da Espanha. O brasileiro indicou, já no mês passado, que havia conversado sobre a iniciativa com o francês Emmanuel Macron e o alemão Olaf Scholz.

A vitória do trabalhista Keir Starmer, no Reino Unido, também abriu as esperanças dos organizadores sobre a possibilidade da participação do britânico. Nesta semana, ele vive na prática a violência orquestrada por grupos de extrema direita que, a partir da difusão de uma mentira nas redes sociais, organizaram protestos violentos pelo país.

Apenas nesta quarta-feira, mais de cem atos estão sendo organizados pelo país por parte de movimentos ultra-radicais. Desde a semana passada, mais de 400 pessoas foram detidas, com mais de 100 delas já sendo indiciadas.

Os protestos, ainda que tenham eclodido depois de um crime bárbaro, começam a ser interpretados como uma tentativa de desestabilizar o recém empossado governo trabalhista.

O papel das redes sociais ao disseminar a mentira e ampliar o ódio foi criticado pelo novo primeiro-ministro.