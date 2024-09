Na ONU, Barroso critica tentativa de politizar bloqueio do X: 'É simples'

"O X está suspenso por uma razão singela, não tem representação no Brasil. E a legislação diz que para operar no Brasil tem que ter um representante no Brasil. Simples assim. E uma empresa que opera no Brasil tem que ter um representante que possa ser comunicado das decisões da justiça brasileira e que seja comunicado quando esteja transgredindo a legislação brasileira", afirmou.

Segundo ele, se houver uma postagem dando nome e endereço de pessoas e convocando para hostilizarem uma autoridade na porta da sua casa e agredirem a sua família, esse post tem que ser retirado.

"Qualquer lugar civilizado do mundo faria isso", defendeu. "Portanto, é simples assim, ter um representante e cumprir as ordens da justiça brasileira", insistiu.

Barroso destacou que "todas as outras plataformas estão lá sem nenhum problema". "Eu não quero dar nenhuma dimensão ideológica e tratar isso como uma questão jurídica singela", afirmou.

O ministro ainda concordou que existe uma diferença entre como o X trata o Brasil e como trata outros países que também fazem essa decisão. "Quem eu saiba, eles cumprem sem problemas as ordens da Índia, na China, na Arábia Saudita. Portanto, não haveria razão para o Brasil ser diferente porque todos os países gostam que as suas leis sejam cumpridas", disse.

A fala de Barroso ocorre depois que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou na quinta-feira (19) que os advogados que se apresentaram como representantes do X ao tribunal comprovem em 24 horas que a empresa de Elon Musk, de fato, possui uma representação no país.