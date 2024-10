Satélites mostram que Gaza foi 'apagada' do mapa em um ano

A região mais afetada em geral é a província de Gaza, com 46.370 estruturas afetadas. A Cidade de Gaza foi notavelmente afetada, com 36.611 estruturas destruídas.



O Centro de Satélites das Nações Unidas (Unosat), em colaboração com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), também divulgou dados que revelam a destruição no campo.

"Aproximadamente 68% dos campos de cultivo permanentes na Faixa de Gaza apresentaram um declínio significativo em termos de saúde e densidade em setembro de 2024", afirmou.



"As análises baseadas em imagens de satélite realizadas pela Unosat documentam a destruição generalizada e destacam a necessidade de apoio da população afetada", alertou o informe.



Nikhil Seth, diretor executivo do departamento da ONU, destaca que as imagens apresentam "análises objetivas" e "têm sido vitais para os esforços de resposta humanitária e para melhorar a compreensão da comunidade global sobre o impacto do conflito na infraestrutura civil.

Contração da economia em 81%

De acordo com a ONU, a destruição não é só física. O impacto combinado da operação militar em Gaza e suas repercussões na Cisjordânia provocaram um "choque sem paralelo" sobre a economia palestina.

"No início de 2024, entre 80% e 96% dos ativos agrícolas de Gaza - incluindo sistemas de irrigação, fazendas de gado, pomares, maquinário e instalações de armazenamento - haviam sido dizimados, prejudicando a capacidade de produção de alimentos da região e piorando os já altos níveis de insegurança alimentar", alertou a entidade.

A destruição também atingiu duramente o setor privado, com 82% das empresas danificadas ou destruídas. "Os danos à base produtiva continuaram a se agravar à medida que a operação militar persiste", diz.