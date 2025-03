PL bolsonarista sobre aborto é equivalente à tortura, denuncia ONU em carta

"Enfatizamos que negar às mulheres o acesso aos serviços de que necessitam primordialmente e não tratar de sua saúde e segurança específicas, incluindo seus direitos à saúde reprodutiva e sexual, é inerentemente discriminatório e impede que as mulheres exerçam controle sobre seus próprios corpos e vidas", disse.

Da mesma forma, as leis que criminalizam o aborto infringem a dignidade e a autonomia das mulheres ao restringir severamente a tomada de decisões pelas mulheres com relação à sua saúde sexual e reprodutiva.

Segundo as relatoras, o Brasil assumiu esses compromissos internacionais.

"A descriminalização do aborto é uma das medidas para lidar com essas condições estruturais. Os órgãos de direitos humanos têm solicitado repetidamente a descriminalização do aborto em todas as circunstâncias", defenderam. "A esse respeito, os especialistas lembram que a descriminalização do aborto é essencial para a proteção dos direitos humanos e que o direito de interromper a gravidez está no centro dos direitos fundamentais das mulheres e meninas à igualdade, dignidade, autonomia, integridade corporal e respeito à vida privada", destacaram.

Na avaliação do grupo, a criminalização do aborto em todas as circunstâncias provavelmente resultaria em um aumento de abortos inseguros e clandestinos, restringindo a tomada de decisão de mulheres e meninas sobre a saúde reprodutiva e colocando suas vidas ainda mais em risco.

Tortura

A carta destaca que órgãos como Comitê contra a Tortura da ONU observou que a criminalização contínua do aborto faz com que muitas mulheres e meninas recorram a abortos clandestinos e inseguros que colocam suas vidas e saúde em risco.