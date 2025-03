Trump rompe consenso global de direito das mulheres; Brasil articula defesa

EUA apresenta sua visão: sem cotas, sem salários iguais

Do lado da Casa Branca, o posicionamento foi considerado como revelador por parte dos demais países. O governo americano afirmou que é contra e que não estava de acordo com a direção tomada pelos demais governos. Numa explicação de sua posição, a Casa Branca indicou que o conteúdo seria "impossível" de ser apoiado.

Eis os principais pontos de ataque do governo Trump:

Linguagem sobre mulheres e meninas

"É política dos Estados Unidos usar uma linguagem clara e precisa que reconheça que as mulheres são biologicamente femininas e os homens são biologicamente masculinos", disse a declaração do governo Trump.?" É importante reconhecer a realidade biológica do sexo para apoiar as necessidades e perspectivas de mulheres e meninas.? Ficamos desapontados com o fato de a Declaração Política não ter enfocado as necessidades e perspectivas das mulheres e meninas por meio de uma terminologia precisa", disse.

Os EUA ainda alertam que, mesmo aprovada, a declaração não altera o estado atual do direito internacional, nem implica que os estados devam aderir ou implementar novas obrigações.