Deportar criança de 4 anos com câncer revela plano de desumanização nos EUA

Envia para masmorras em El Salvador ou para o limbo jurídico de Guantánamo. Faz os "indesejados" desaparecerem do sistema legal. Suspende seus direitos mais básicos.

Tão absurda quanto a deportação de uma criança com câncer foi a reação da Casa Branca diante das revelações. Tom Homan, czar de fronteira de Donald Trump, rejeitou a tese de que essa tenha sido uma escolha do governo. Segundo ele, foi a mãe que, ao ser deportada por estar de forma irregular no país, optou por levar seus filhos, todos eles americanos.

"Estamos mantendo as famílias unidas", disse ele, estabelecendo novos padrões para o cinismo. "O que fizemos foi retirar as crianças com suas mães, que solicitaram que as crianças partissem com elas. É uma decisão dos pais", disse, sem corar.

Como não se lembrar de Tennessee Williams e sua constatação: "A única coisa pior que o mentiroso é um mentiroso hipócrita".