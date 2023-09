As agressões a entregadores de aplicativos têm se tornado comum no Brasil. A distinção racial e social no país é fruto do modo como as estruturas de exploração se organizam.

@uol O entregador Pedro Júnior viralizou após postar em seu TikTok um vídeo em que come lanche de um cliente que se recusou a descer para pegar o pedido. O motoboy inclusive cantou: "Se não descer, eu como mesmo". #tiktoknotícias #uol #riodejaneiro ? som original - uol

Historicamente as elites se acostumaram com a cultura da servilidade. Manter serviçais em situações precárias, com baixos salários e condições insalubres parece não ser o suficiente para que a cultura da servilidade seja posta em prática, pois além do trabalho precarizado, a elite precisa estabelecer uma distinção social sistemática para reafirmar os papéis sociais.

Dentro da cultura do servilismo, a relação senhor/serviçal precisa estar muito bem estabelecida e delimitada.