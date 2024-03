Caso Marielle expõe racismo: a certeza de que corpos negros são matáveis

Com o começo da elucidação do caso Marielle, veio à tona todo ecossistema do crime envolvendo as milícias no Rio de Janeiro e braços do Estado. Seis anos após os assassinatos de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes tivemos acesso à engrenagem e as motivações do crime, que evidenciam a articulação política, a organização e o nível de profissionalismo. Aliado a isso, a certeza de que corpos negros são matáveis, justamente porque não são considerados importantes para sociedade.

A prisão dos irmãos Brasão demostra que a arquitetura do crime foi planejada para que o assassinato não fosse visto como um crime político e que jamais fosse descoberto.

Também levava em consideração algo crucial para execução: o fato de Marielle ser uma mulher negra e periférica, isto é, não se tratava de um homem branco de classe média, não se tratava de uma figura, que na mentalidade da branquitude, não daria muita repercussão. O plano do crime envolvia justamente a certeza de que corpos negros são descartáveis e que ninguém se importaria.