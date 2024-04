Elon Musk sabe há muito tempo que apoiar a extrema direita dá lucro

Ao sugerir o descumprimento de uma ordem judicial e ativar contas que foram suspensas na plataforma X no Brasil, Elon Musk tenciona os limites do judiciário brasileiro. Assim, logo as redes sociais, juntamente com um determinado tipo de cobertura jornalística, alimentam o discurso de "polarização": Musk versus Moares. Na verdade, nunca houve polarização, nunca houve equivalência de forças.

O que houve, desde o avanço da extrema direita no Brasil nos últimos anos, foram os constantes ataques à democracia. É desonesto fazer uma análise a partir de uma imagem tão tosca como a ideia de polarização.

No entanto, ainda que ameaçada, as medidas tomadas pelas instituições brasileiras têm resistido. E é justamente essa resistência que é o problema para as big techs.