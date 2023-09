O colunista do UOL José Roberto de Toledo fez uma análise durante o UOL News desta quinta-feira (31) da corrida à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Para o colunista, a pesquisa Datafolha divulgada hoje, que aponta Guilherme Boulos (PSOL) com 32% e Ricardo Nunes (MDB) com 24%, demonstra uma eleição apertada e polarizada na cidade.

Essa vantagem numérica do Boulos pode parecer confortável, mas não é nem um pouco. Se você analisar os números de perto, vai ver que tem um equilíbrio muito grande de forças entre o candidato à direita e o à esquerda.