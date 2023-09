Previsão do crescimento ou retração do PIB é especificamente muito difícil. O PIB de um país é um retrato do que a economia produziu e do que gerou em termos de renda em um determinado período. É uma previsão notoriamente desafiadora porque é difícil ter uma noção real do que acontece em todos os setores econômicos.

Até mensurar o passado é difícil. O próprio IBGE, responsável pela divulgação do PIB no Brasil, "volta e meia" faz revisões do que já havia sido calculado, explica. Essa peculiaridade acontece também em outros países, comprovando a dificuldade da medição.

Brasil voltou a ter política econômica após quatro anos. Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando Paulo Guedes era o ministro da Economia, afirma De Bolle, não foi feito "absolutamente nada" em termos de política econômica no Brasil. "Além de uma má condução da política econômica durante a pandemia, em termos gerais também não houve política econômica. Agora o novo governo se propôs a fazer uma política econômica e uma das consequências positivas é uma melhoria da situação econômica, que foi refletida no PIB", afirma.

Movimento externo também influencia o crescimento econômico do Brasil. Todos os países do mundo foram atingidos pela inflação nos últimos anos e acabaram elevando sua taxa de juros. Agora, em uma tendência mundial de queda da inflação e juros, há espaço para que os países tenham mais margem para manobras econômicas e também mais espaço para se moverem em direção a um crescimento econômico. O Brasil também faz parte dos países que estão conseguindo reduzir a inflação e isso permite políticas econômicas mais condizentes com um crescimento da economia, avalia De Bolle.

Recomposição de renda das famílias brasileiras é ponto crucial. O Brasil é um país onde a grande massa da população é de baixa renda e é de extrema importância para a economia que essas famílias consigam consumir, defende a economista. Se o consumo das famílias de baixa renda está travado se fazem necessários programas sociais para recompor imediatamente esse consumo para que seja gerado um efeito de consumo que faça a economia se movimentar e provocar um crescimento econômico, avalia.