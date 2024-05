Análise: Com 20% das emendas, toda criança estudaria em tempo integral

Priscila destacou que o Brasil precisa investir mais da educação para garantir alimentação, infraestrutura, além de uma formação de qualidade para os professores.

Se a gente já tivesse chegado no patamar de investimento suficiente para garantir que toda criança tenha boa alimentação na escola, uma boa infraestrutura na escola, tempo integral para todo mundo, professores formados não com palestrinhas, mas formados de uma forma correta —e isso custa. Se a gente já tivesse chegado a esse ponto, eu seria a primeira pessoa a dizer o seguinte: 'Olha, tá certo, chegou no limite, agora é só a gestão, é melhorar gestão porque não tem mais nada a ver com financiamento'. Mas não, ainda precisa de mais investimentos na educação brasileira.

Priscila Cruz ressaltou que o Brasil precisa investir mais e melhor na educação para gerar crescimento econômico e uma equidade maior.

Tem gasto ruim e gasto bom. Tem gasto que não gera mais crescimento econômico, tem gasto que não gera mais combate à desigualdade, tem gasto que é ruim, a gente tem um monte no Brasil. Outros gastos, como o que a gente chama de investimento, que é a educação, ele gera crescimento econômico, ele gera uma equidade muito maior.

Tem espaço para investir mais e melhor na educação. Se não tivesse espaço, acho que tudo bem, acho que é uma conversa saudável do Brasil fazer para ter um equilíbrio entre aquilo que a gente consegue arrecadar, ter uma boa balança de gastos e investimentos e arrecadação, tudo bem, acho muito importante. Ninguém quer um país falido, mas educação é dinheiro bom. Priscila Cruz, presidente do Todas Pela Educação.

