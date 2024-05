Educação em São Paulo cai ao pior nível desde 2014 entre adolescentes

Já o desempenho dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental (primeiro ao quinto ano) melhorou em 2023, mas o resultado (4,67) ainda está longe do que era antes da pandemia (5,64 em 2019).

Gráfico mostra que a rede de ensino estadual em SP teve pior desempenho desde 2014 Imagem: Reprodução

O Idesp é um indicador que avalia qualidade das escolas no estado, e considera dois critérios: o desempenho dos alunos nos exames de proficiência do Saresp (quanto os alunos aprenderam em língua portuguesa e matemática) e o fluxo escolar (taxa de alunos matriculados que foram aprovados no final do ano). Com as duas dimensões calcula-se um valor de 0 a 10.

A queda nos anos finais do ensino fundamental em 2023 foi geral:

Houve queda no desempenho de praticamente todas as 91 diretorias de ensino para os anos finais, com exceção de Itapeva, que registrou aumento de 1,19%;

Em quase um terço das diretorias de ensino (28) a queda foi superior a 10%;