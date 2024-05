Análise: Governo de SP tenta ocultar dados que mostram piora na educação

Chamou a atenção o fato de o governo ter feito de tudo para, se não ocultar —porque os dados estavam na internet—, não destacar, não dar muito destaque para essa informação.

Todo ano, o governo do estado de São Paulo faz uma coletiva de imprensa, chama os jornalistas para divulgar os dados do Idesp, basicamente ele diz como está a qualidade do ensino no estado, nas escolas públicas estaduais. E esse indicador sempre é muito divulgado em releases, em textos que eles colocam no site do governo, que eles mandam para os jornalistas colocarem nos seus veículos e esse ano chamou a atenção que não teve isso, não foi divulgado nem no próprio site do governo, se você entrar no site da Secretaria de Educação essa informação não está lá.

O governo fez uma estratégia diferente, eles colocaram esses dados em uma plataforma de dados abertos, que é uma plataforma que geralmente não é vista pela população, ninguém vai entrar para acessar ali numa planilha de excel gigantesca em que você precisaria ali pelo menos ter algum software para você analisar esses dados e chegar ao resultado.

Também ao Análise da Notícia desta quarta (29), a presidente do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, criticou a forma como a tecnologia vem sendo usada na Educação pela gestão do governador Tarcísio de Freitas e ressaltou que a educação não pode ser gerida como uma instituição da iniciativa privada.

O primeiro ponto que a gente identifica, e a gente já tem monitorado isso desde o começo dessa gestão [Tarcísio] é uma questão ligada ao uso da tecnologia de inovações sem um combinado com a rede.