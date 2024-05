Análise: ministério apenas adere ao que PMs já fazem com câmeras corporais

No Análise da Notícia desta terça (28), a diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Samira Bueno, afirmou que as diretrizes divulgadas hoje pelo Ministério da Justiça sobre o uso de câmeras corporais apenas aderem ao que as Polícias Militares já fazem atualmente.

Me parece que eles quiseram contemplar os modelos já em curso no Brasil. Essa história do acionamento, por exemplo, pelo próprio policial, é um modelo utilizado pela Polícia Militar de Santa Catarina, que foi a primeiro a implementar no contexto nacional.