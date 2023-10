Como Israel vai reagir aos ataques?

Como os palestinos vão se comportar?

O que vai acontecer com a Arábia Saudita?

Irã poderá mudar a escala do conflito. Apesar de o Irã negar qualquer envolvimento direto no ataque do Hamas, o porta-voz do grupo agradeceu o apoio iraniano. Isso aumentou a tensão sobre o Irã e a possibilidade de uma retaliação militar de Israel. Se isso acontecer, o conflito muda de escala pelo fato de o Irã ser uma potência militar, diferentemente da Palestina, e possuir instalações que desenvolvem armas nucleares. Israel poderia atacar o Irã com seus aviões de última geração, F-35, e ter consequências desastrosas para a economia. O Irã tem segurado o aumento do preço do petróleo aumentando sua produção, mas se o país for envolvido no conflito suas exportações de petróleo serão afetadas. Além disso, o Irã está localizado em uma região onde passa boa parte do carregamento de petróleo e gás natural que abastece a Europa e os Estados Unidos.

Qual será o papel dos Estados Unidos? Até agora os Estados Unidos estão dando um apoio retórico a Israel, com o presidente Joe Biden, inclusive chamando o ataque do Hamas de "terrorista". Se o país decidir se envolver militarmente no conflito, a guerra iria escalar ainda mais e ter consequências gravíssimas.

Qual será a reação de Israel aos ataques? O ministro da Defesa de Israel afirmou que não há condições de abrir negociações no momento e é necessário dar uma resposta militar para causar um "efeito intimidador". Por ter um vasto arsenal militar, Israel consegue manter um equilíbrio na região mesmo estando cercado por inimigos, mas o ataque feito pelo Hamas mostrou uma fragilidade de Israel e aterrorizou sua população. Um dos intuitos do Hamas foi mostrar a vulnerabilidade de Israel para o país sofrer outros ataques e agora a grande dúvida é se Israel irá reagir com bombardeios, como já está fazendo, ou se irá partir para uma invasão militar terrestre, que significaria um número muito maior de mortes.