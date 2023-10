29% afirmam que não acreditam muito na imprensa.

A guerra aprofunda o descrédito dos meios de comunicação de massa, diz Gallup. José Roberto de Toledo

Maior desconfiança em relação à imprensa na série histórica. Nunca na história dos Estados Unidos a desconfiança em relação à imprensa foi tão alta. Antes dos 39% divulgados ontem (24) pelo Gallup, o índice mais alto de desconfiança aconteceu em 2016, quando Donald Trump foi eleito presidente.

Tendência contínua de descrédito da imprensa. O fenômeno não é recente, é uma tendência que começou a crescer nos anos 2000 e se acentuou na última década. O principal fator para o descrédito é a polarização política que é insistentemente explorada pela direita, mas também pela esquerda em menor grau. Exercendo o papel de desacreditar a imprensa, a direita consegue ter um poder de influência maior e sem concorrência. Essa campanha e tática é usada pela direita em todo o mundo.

Redes sociais também exercem influência no descrédito da imprensa. Além da polarização política, esse descrédito da imprensa também conta com o luxuoso auxílio das redes sociais, uma vez que é através dessas plataformas que a desinformação consegue se espalhar e gerar novas narrativas.

Guerra ajudou a deixar o cenário ainda pior para a imprensa. No caso específico do conflito no Oriente Médio, o desencontro de informações fez a imprensa perder ainda mais credibilidade. No caso específico do ataque ao hospital na Faixa de Gaza, aconteceu um desastre do ponto de vista da informação. Primeiro os veículos de comunicação davam conta de que o míssil teria sido lançado por Israel, e depois por um grupo aliado ao Hamas. Isso gera uma desconfiança cada vez maior e, se há desencontro de informações, a credibilidade vai sendo destruída.