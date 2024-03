Tem cheiro de conluio, cara de conluio, mas dizem que é coincidência

As duas planilhas mostraram um mesmo padrão: toda vez que uma empresa oferecia um pequeno desconto numa dessas obras emergenciais, as outras duas convidadas não davam desconto ou, se davam, era irrisório. A empresa que deu o desconto ganhava o contrato. Na obra seguinte, mudavam os nomes das empresas, mas o padrão se repetia: uma dava desconto, as outras não. Era um claro sinal de conluio.

As empresas negam. Dizem que não conversaram entre si. Resta a alternativa da coincidência. Uma coincidência que se repetiu mais de 200 vezes em três anos e atingiu a maioria esmagadora dos contratos emergenciais da prefeitura.

O melhor, porém, ainda estava por vir: a explicação dada pelo órgão responsável pelos contratos. Ouça. Vale a pena.

