Lirinha paz e amor? Governo dobra emendas após Lula falar com Lira

Tudo resolvido? Nem tanto. Houve maldades no meio do caminho, e elas deixaram mágoas.

O "Lirinha Paz e Amor" é tão cenográfico quanto o "Lira bicho-papão". O presidente da Câmara troca de figurino com a mesma facilidade com que troca de palanque. Basta o governo voltar a fechar a torneira de emendas para ressuscitar o antigo personagem - ou não atender as demandas mais paroquiais do presidente da Câmara.

Lula precisou amansar Lira pessoalmente no domingo porque a articulação política do Palácio do Planalto, entre outras coisas, havia preterido o partido de Lira na distribuição de emendas na semana passada. Seu PP ficou em 10º lugar no ranking dos partidos que mais receberam recursos de emendas entre 15 e 19 de abril, apesar de ter a 4ª maior bancada na Câmara dos Deputados.

O governo havia priorizado as emendas de parlamentares do PT, PSD e MDB - partidos que o governo pretende usar como cunha para rachar a base de apoio a Lira no Congresso. O plano é eleger um novo presidente da Câmara em fevereiro que não seja cria de Lira. Lira sabia, mas viu uma oportunidade na obviedade da manobra palaciana.

Ele voltou do Palácio da Alvorada com a promessa de recompensa. No mais clássico jogo "policial mau, policial bom", os ministros morderam, Lula assoprou. E como: o sopro foi de mais de meio bilhão de reais em emendas individuais de deputados e senadores do PP de Lira. Tudo isso liberado entre segunda e quarta-feira.

Paz e amor: Lira destravou a pauta econômica de interesse do governo na Câmara e ainda fez um "mea culpa" público. Mas política é como nuvem, dizia o mineiro. Muda num instante.