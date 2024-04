Capitalismo sem risco dirige o transporte público em São Paulo

* O serviço seria melhor e mais eficiente

* A propriedade dos negócios seria democratizada

A bandeira liberal de Thatcher foi tropicalizada nas décadas seguintes. Os governos Collor e FHC impulsionaram as privatizações de serviços públicos no Brasil, com diferentes graus de sucesso e também de insucesso: as interrupções na distribuição de energia elétrica pela Enel são tão constantes que motivaram CPIs em vários estados.

Já os transportes metropolitanos sobre trilhos se tornaram a antítese das premissas de Thatcher: o estado continua pagando bilhões de reais por um serviço ineficaz, ineficiente e cuja propriedade é concentrada por filhotes de contumazes recebedores de dinheiro público, as empreiteiras.

A repórter Juliana Sayuri, do UOL, investigou como ninguém tinha investigado antes a caixa preta do Bilhete Único em São Paulo. Descobriu algo que deixaria Thatcher com os cabelos ainda mais em pé: a tarifa paga pelos usuários vai para um caixa único e sofre, então, uma distribuição desproporcional. A maior parte do dinheiro vai para as empresas privadas, que transportam menos gente. Só então as empresas públicas, como o Metrô, que transportam o grosso dos passageiros, recebem o que sobra. Não, não é desvio, é capitalismo sem risco por contrato.

