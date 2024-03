Conexões dos Brazão vão muito além do assassinato de Marielle

Na Assembleia Legislativa do Rio, a atuação de Domingos Brazão era muito mais parecida com a de seu então colega de plenário, Flavio Bolsonaro. Votavam juntos em muitas ocasiões e tinham o mesmo hábito de dar medalhas a policiais que viriam depois a ser presos. Flavio condecorou o PM Adriano da Nóbrega, chefe do Escritório do Crime. Domingos homenageou o delegado Marcos Cipriano quando este era chefe da Polinter. Em 2022, Cipriano foi preso sob a acusação de ser integrante da quadrilha de Rodrigo Andrade, a mesma de Ronnie Lessa.

Flávio Bolsonaro foi eleitor de Domingos Brazão para ele vir a assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio - um posto de onde viria a ser afastado provisoriamente pela Justiça junto com quase todos os colegas, tamanha as estripulias que ali aconteciam.

O que a história do clã Brazão mostra é que seus chefes sabem muito não apenas sobre o crime que matou Marielle. Eles conhecem e participam da trama que interfere e, por vezes, comanda todas as principais instituições do Rio de Janeiro. Da Câmara Municipal à Assembleia Legislativa, passando por quase todos os palácios da cidade. Sua prisão vai além do simbolismo. Se seguirem o mesmo caminho dos executores do assassinato de Marielle e contarem o que sabem, a venda de remédios para dormir vai aumentar intensamente no Rio, do Leme ao Pontal.

***

O Análise da Notícia vai ao ar às terças e quartas, às 13h e às 14h30.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.