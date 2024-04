Acesso 'universal' à internet no Brasil é enganador e desigual

Do mesmo modo, se o plano de acesso é pré-pago, tem velocidade de menos de 10 gigas e um teto baixo de volume de dados para consumir por mês, as possibilidades de uso da internet ficarão limitadas à troca de mensagens instantâneas via WhatsApp, acesso a uma rede social e, com sorte, assistir a um vídeo curto.

No final do dia, a utilidade e os benefícios da experiência online serão muito diferentes de acordo com a renda, o local de moradia, o gênero, a cor e a idade dos usuários. As desigualdades são imensas, segundo a pesquisa:

No estado de São Paulo, a taxa da população com qualidade de acesso mais alta à internet é o dobro do que no Rio de Janeiro: 38% a 19%. No Pará é menos da metade do Rio: 8%.

Para as pessoas com idade entre 35 e 44 anos, 35% tem qualidade de acesso alta, contra apenas 8% entre idosos, e 16% entre crianças.

Entre os homens, a conectividade de boa qualidade é muito maior do que entre as mulheres: 28% a 17%.

Entre brancos, as melhores condições de acesso à internet são quase o dobro do que entre negros: 32% a 18%.