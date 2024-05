“Zesus”, a geração do carnaval gospel mudou o consumo musical

No auge das marchinhas ou - para a geração seguinte - no auge do axé, seria inimaginável que um canto de louvor a Deus liderasse as paradas de sucesso musicais em tempos de Carnaval no Brasil. Mas aconteceu, e o repórter Rodrigo Ortega, do UOL, noticiou. Ele nos conta como isso aconteceu no episódio desta semana do podcast UOL Prime.

"Eu sou teu pai", o hino cantado em primeira pessoa por Ele através da voz de Valesca Mayssa [é assim que os cantores gospel costumam explicar o que fazem] ficou em primeiro lugar no ranking de vídeos musicais mais assistidos no YouTube Brasil durante a última semana de fevereiro.

E não só lá. Segundo o Spotify, a maior plataforma de áudio do planeta, o Brasil é o país que mais consome playlists gospel no mundo. Jesus virou um grande negócio, inclusive musical. Tão importante que cantoras pop, como Ludmilla, ou sertanejas, como Ana Castela, passaram a incluir pelo menos um gospel no set list de seus shows, conta Ortega. É a soma de duas forças invisíveis: o sopro de Deus e a mão do mercado.