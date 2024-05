Falta de consenso na pandemia aumentou piora no desenvolvimento humano

Toledo comparou os dados divulgados pelo Pnud do Distrito Federal, a unidade federativa mais rica do Brasil, com os índices do Maranhão, a federação mais pobre do país —as informações levam em conta números de 2021 em relação aos de 2019.

A lógica morreu junto com mais de um milhão de brasileiros por causa do Bolsonaro, e deu o contrário, o IDH do Distrito Federal caiu duas vezes mais do que o IDH do Maranhão, o dobro, o prejuízo foi o dobro. Distrito Federal caiu em tudo, caiu em renda, em educação caiu 3%, em renda caiu 2,4%, mas o que derrubou mesmo foi a longevidade: caiu mais de 10%. É muita coisa em dois anos, é andar muito para trás. Não é à toa que na época os especialistas da UNB, Universidade de Brasília, falavam de colapso do sistema de saúde do Distrito Federal.

O Maranhão sofreu bastante com a renda porque aquela história de você não poder trabalhar, ficar em casa, todo mundo sofreu. Mas perdeu menos de 2% da renda, 1,8% do índice de renda e cresceu em educação, de 2019 para 2021, no auge da pandemia.

Em relação à longevidade, a queda no Maranhão foi de 1,8%, menos acentuada que a do DF.

A explicação para a diferença de resultados é justamente a falta de convergência sobre regras sanitárias, vacinação e isolamento, segundo Pnud.