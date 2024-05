Alagoas de Arthur Lira lidera em verbas de emendas de comissão

O Rio Grande do Sul, vítima da catástrofe climática e 6º mais populoso estado do país, está apenas em 9º lugar no ranking estadual, com indicações parlamentares para receber R$ 118 milhões.

Capital gaúcha, Porto Alegre, porém, está em primeiro lugar no ranking de cidades. Tem indicação para receber R$ 43 milhões.

Em seguida aparecem:

Maceió, capital de Alagoas (36 milhões);

São Luís, capital do Maranhão (31 milhões);

Curitiba, capital do Paraná (30 milhões);