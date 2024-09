Faturamento do crime digital é 40% maior do que verba das polícias do país

O crime organizado fatura com os crimes digitais pelo menos R$ 190 bilhões por ano no Brasil. O montante é 40% maior que os gastos anuais de União, estados e municípios com segurança pública, da ordem de R$ 138 bilhões. O colunista do UOL José Roberto de Toledo disse no Análise da Notícia desta quarta (4) que essa conta não fecha.

Os dados foram revelados em pesquisa inédita feita pelo Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP ) em parceria com o jornal Folha de S.Paulo. O levantamento levou em conta 13 tipos de crimes virtuais, além de furtos e roubos de celulares, considerados a porta de entrada desses delitos.